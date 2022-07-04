Москвичи выбрали для переименования в честь ЛНР территорию возле посольства Британии

Жители Москвы проголосовали за переименования территории у посольства Великобритании в честь Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

«Горожане решили назвать в честь Луганской Народной Республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Голосование прошло в проекте «Активный гражданин». В нем приняли участие 109 603 человека. Выбранный большинством вариант набрал 56,85% голосов», — говорится в сообщении.

За территорию вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком, находящуюся вблизи консульства Германии, проголосовало 10,64% пользователей. Локацию вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка, которая располагается между посольством Литвы и Бельгии, выбрало 13,78% респондентов. Вариант доверить вопрос выбора места специалистам набрал 18,73% голосов.

О том, что проект «Активный гражданин» предложил москвичам выбрать место в столице для наименования в честь ЛНР, стало известно 1 июля.

Ранее, 22 июня, благодаря участию москвичей в столице появилась «Площадь Донецкой Народной Республики». Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников (124 536 человек). Среди других названий предлагались «Площадь Защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Владимира Жоги».

Предложение увековечить на карте столицы память защитников Донбасса в мае было направлено депутатами Мосгордумы. Одновременно в правительство Москвы поступали многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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