Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в понедельник, 4 июля, заявил, что сдача Лисичанска и Северодонецка — удачная операция украинской армии.

«Ее главными задачами были сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта», — написал Арестович в Telegram-канале.

Он также выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут вернуть Лисичанск под свой контроль.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил ему о полном освобождении территории ЛНР и выходе армии Вооруженных сил РФ на установленные в 2014 году административные границы.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что украинское командование потеряло управление над отступающими из ЛНР соединениями, в том числе над 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированными бригадами ВСУ, а также над 118-й бригадой территориальной обороны.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал освобождение территории Луганской Народной Республики важным событием в ходе спецоперации РФ по защите населения Донбасса.

Глава ЛНР Леонид Пасечник предположил, что ВСУ могут попытаться вернуть территории Луганской Народной Республики после взятия союзными силами Лисичанска, но им это сделать не дадут. Он также рассказал, что идет работа по предотвращению деятельности диверсионно-террористических групп. Однако, по его словам, это сложная задача, так как «заходят под видом гражданских, под видом беженцев». Пасечник подчеркнул, что операция по освобождению Лисичанска была молниеносной.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска. В своем видеообращении он заявил, что жизни военных страны важнее, поэтому пока войска отступили.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что местные жители вышли наводить порядок на улицы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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