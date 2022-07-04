Телеканал France 2 показал радостных жителей Лисичанска после освобождения

Французский телеканал France 2 в воскресенье, 3 июля, показал кадры из Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР), на которых жители города радуются освобождению от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мне хочется кричать, кричать, кричать от радости. За других я не могу говорить, но вокруг меня все такие», — сказала одна из местных жительниц.

По словам французских репортеров, люди стоят возле дороги по пути в город и встречают военнослужащих из ЛНР. Все собеседники телеканала поддержали освобождение.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил ему о полном освобождении территории ЛНР и выходе армии Вооруженных сил РФ на установленные в 2014 году административные границы. Как отметил министр, во время активных наступательных действий взято под контроль 670 кв. км территорий. Также он рассказал о проведении российскими военными разминирования территории освобожденного Лисичанска и оказании медицинской помощи мирным жителям.

В Минобороны сообщили, что украинское командование потеряло управление над отступающими из ЛНР соединениями, в частности, над 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированными бригадами ВСУ, а также над 118-й бригадой территориальной обороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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