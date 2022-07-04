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В Совфеде поддержали решение назвать территорию возле посольства Британии в честь ЛНР

Сенатор Цеков поддержал решение назвать территорию возле посольства Британии
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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в понедельник, 4 июля, результаты голосования, согласно которым территорию возле посольства Великобритании в Москве было решено назвать в честь Луганской Народной Республики (ЛНР).

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Сенатор отметил, что подобные результаты голосования свидетельствуют об «объективном и адекватном» отношении к происходящему на Украине и в Европе.

«Это знак солидарности России и москвичей с Луганской народной республикой», — подчеркнул Цеков в беседе с RT.

Ранее 4 июля сообщалось, что пользователи портала «Активный гражданин» проголосовали за переименование территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат в честь ЛНР, передает НСН.

О том, что проект «Активный гражданин» предложил москвичам выбрать место в столице для наименования в честь ЛНР, стало известно 1 июля, сообщается на сайте aif.ru.

22 июня благодаря участию москвичей в столице появилась Площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников (124 536 человек). Среди других названий предлагались «Площадь Защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Владимира Жоги».

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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