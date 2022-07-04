Власти Сочи расторгнут договор с арендатором пляжа после избиения отдыхающего

Договор с арендатором пляжной территории «Фрегат» в Сочи, где избили отдыхающего, будет расторгнут. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба городской администрации.

«В настоящее время готовится постановление о расторжении договора с пользователем пляжной территории», — приводятся в сообщении слова директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилла Ярыша.

3 июля сообщалось, что работники пляжа «Фрегат» избили палками и арматурой минского самбиста, вступившегося за сестер 6 и 14 лет. Момент инцидента засняли очевидцы. Как рассказала мать избитого, у ее сына на голове образовались огромные гематомы.

4 июля полиция задержала подозреваемых в избиении самбиста, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.