Эксперт рассказала о способах вынести пользу из неудачного собеседования

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина рассказала 4 июля «Известиям», как сделать работу над ошибками, если работодатель отказал на собеседовании.

По словам эксперта, чтобы вынести максимальную пользу из неудачного собеседования и понять, что пошло не так, можно попросить рекрутера назвать причины отказа. Санина отметила, что обратная связь даст возможность посмотреть на рассказ о себе под другим углом. И уже на другом собеседовании соискатель будет лучше понимать, где стоит расставить акценты, рассказывая о себе.

Не менее важным пунктом для успешного прохождения собеседования является подготовка к интервью с рекрутером или потенциалам начальником. Это поможет настроиться и составить план, чтобы успеть за короткий разговор показать все свои сильные стороны.

Если же вам по ряду причин отказали в компании, где вы очень хотите работать, специалист советует попросить рекрутера внести вас в базу кандидатов. По ее словам, в этом случае есть шанс, что работодатель вернется к вашему резюме через определенное время. И за это время соискатель сможет поработать над своими слабыми сторонами или, например, набраться необходимого опыта работы в другой компании.

31 марта эксперт Евгений Бобков, директор по продуктам «Работа.ру», рассказал «Известиям», как составить резюме, которое выгодно отличит соискателя в глазах работодателей. В первую очередь специалист порекомендовал использовать четкие и понятные формулировки для обозначения желаемой должности. Это позволит работодателям быстрее найти резюме при поиске конкретных специалистов и дополнительно не додумывать ожидания от работы.

Стоит также указать более полную информацию о себе. Однако лучше указывать информацию тезисно, без длинных формулировок и сложносочиненных предложений. Кроме того, он рекомендовал указывать в резюме свои реальные достижения, не приукрашивая, ведь информацию легко проверить.