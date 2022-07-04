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Власти Запорожской области заявили о реализации 70% запасов урожая зерна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Запорожской области удалось реализовать до 70% запасов прошлогоднего урожая зерна. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

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«В регионе идет уборочная кампания, прогнозируемый урожай составит около 2 млн т. Предварительно, до 70% прошлогоднего урожая уже реализованы благодаря действиям руководства области. Военно-гражданской администрацией Запорожской области оказывается всесторонняя поддержка аграриям», — написал он в Telegram-канале.

Балицкий отметил, что государственная зерновая компания начала консультативные работы с производителями. По его словам, темпам поставок зерна способствует тесное сотрудничество с руководством Крыма, обеспечившее проход через таможенно-пограничные пункты. Глава ВГА области уточнил, что у производителей также нет ограничений в выборе рынков сбыта зерна.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что в Мелитопольском районе Запорожской области стартовала уборка зерновых. Уборочная кампания на остальных освобожденных территориях области также начнется в ближайшие дни. В ВГА пояснили, что власти освобожденной территории Запорожской области содействуют аграриям в вывозе скопившихся остатков прошлогоднего урожая зерна и не будут ограничивать их в выборе рынков сбыта.

10 июня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что зерно от поставщиков из Запорожской области продается в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции. Также администрация Запорожья заявляла, что в регионе хранится около 1,5 млн т сельхозпродукции. Большую часть этих запасов планируется вывезти в страны Ближнего Востока через Крым.

До этого, 7 июня, из Запорожской области отправилась первая партия зерна на Крымский полуостров. Состав, состоящий из 11 вагонов, отбыл со станции Мелитополь.

В Москве между тем подчеркивают, что РФ не препятствует вывозу зерна. В частности, как отметил 3 июня президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», российская сторона готова обеспечить беспроблемный вывоз грузов, в том числе предоставить безопасный проход украинским судам с зерном, после того как Киев разминирует порты.

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