Репродуктор по выпуску 12 млн яиц откроют под Тюменью за 6 млрд рублей

В Тюменской области в Исетском районе запустят племенной репродуктор индейки. Он будет производить до 12 млн яиц. Стоимость проекта оценивается в 6 млрд рублей. Также запланировано строительство селекционного центра.

«Наш город» со ссылкой на региональный департамент агропромышленного комплекса пишет, что на территории уже построили три здания для репродукции. Идет укладка дорог.

Завершить строительство планируется до конца 2022 года. К концу 2023 года завод должен выйти на проектную мощность.

Репродуктор рассчитан на 100 тыс. голов индейки. Предполагается, что предприятие снизит зависимость от импортной продукции. В ведомстве отметили, что сейчас до 50% инкубационных яиц завозят из других стран.

Ранее сообщалось, что под Тюменью хотят открыть предприятие по производству лечебных шампуней. Новые мощности запустят на базе химико-фармацевтического завода. При этом будет использоваться сырье из Индии и Китая. Инвестиции для организации производства составят более 1 млрд рублей.