2 июля прошел Московский Сабантуй – праздник мира и единства

2 июля в музее-заповеднике «Коломенское» после двухлетнего перерыва прошел Московский общегородской праздник «Сабантуй-2022». Более 30 лет он является одним из самых ожидаемых летних событий в Москве.

Организаторами Сабантуя выступили: РОО - Татарская национально-культурная автономия г. Москвы, Правительство Москвы, Правительство Татарстана, Правительство Башкортостана. Генеральный спонсор мероприятия компания Татнефть, партнеры: автомобильная корпорация «КАМАЗ», Государственная компания «Автодор».

В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие: председатель Татарской национально-культурной автономии г. Москвы, председатель Оргкомитета праздника Фарит Фарисов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, начальник Управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями ФАДН Абдулгамид Булатов, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии башкир Лилия Гумерова, мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев, глава Ишимбайского района Республики Башкортостан Азат Ишемгулов, глава администрации Кармаскалинского района Республики Башкортостан Альфир Сабиров.

Открывая мероприятие, председатель Оргкомитета праздника Фарит Фарисов передал приветствия от лидера российских мусульман Муфтия шейха Равиля Гайнутдина и почетного председателя Автотомии татар Москвы Расима Акчурина. Он поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, главу Республики Башкортостан Радия Хабирова за возможность регулярно проводить Сабантуй – праздник мира и добра – в столице России.

Приветствие от мэра Москвы Сергея Собянина зачитал Виталий Сучков. «Москвичи и гости столицы полюбили увлекательные мероприятия и радушную атмосферу праздника, который ближе знакомит с богатством национально-культурных традиций татарского, башкирского и других народов. Убежден, что Сабантуй – 2022 станет большим событием», – подчеркнул в своем обращении мэр Москвы.

Почетным гостем Сабантуя стала Олимпийская чемпионка, талантливая фигуристка Камила Валиева.

Импровизированная татарская деревня выросла на территории «Коломенского», благодаря давнему и надежному партнеру праздника – городу Набережные Челны. Кроме традиционного подворья, гости деревни смогли увидеть выставку старинных сундуков, самоваров и изделий ручной работы из дерева. Большой популярностью пользовались у детей и взрослых народные игры и забавы.

Башкирскую деревню представляли Ишимбайский и Кармаскалинский районы – на площадке разместились сцена традиционные юрты, выставка национального костюма, гости пробовали свои силы в кузнечном деле, бортничестве, изготовлении украшений, войлоковалянии.

Атмосфера радости и тепла царила на площадке национальных объединений столицы –Улице добрых соседей, которая познакомила гостей с традицией и культурой проживающих в столице народов.

Площадка традиционной для каждого Сабантуя борьбы на поясах в этом году подтвердила уже ставший международным статус праздника – ее работа началась с открытия международных соревнований по поясной борьбе корэш «Кубок Автодора». Победителем в абсолютной весовой категории стал чемпион мира, мастер международного класса Фирдус Зайнуллин из Татарстана. В командном зачете со счетом 6:5 выиграла сборная России.

Победителем же традиционного турнира по борьбе «Корэш» и главным батыром Сабантуя-2022 стал Эмиль Низаметдинов. Эти соревнования на московском празднике ежегодно проводит член Президиума Автономии татар Москвы Жафяр Файзрахманов.

«Московский Сабантуй-2022» расширил свои границы – на площадках в Зеленограде и Пушкино прошли конные соревнования и гребная регата, победителей которых наградили на главной сцене 2 июля.

Сабантуй — праздник, где каждый может найти для себя интересное развлечение. Любители спокойного отдыха оценили площадку Библиотеки под открытым небом, организаторами которой стали Духовное управление мусульман Москвы и Библиотеки Юга Москвы. Встречи с авторами книг, буккроссинг, лекции, возможность на месте получить единый читательский билет и почитать книгу в уютном кресле – гости Сабантуя не упустили такие возможности, на площадке весь день было многолюдно.

Сабантуй смело можно назвать территорией детства – это большое количество различных мастер-классов, аттракционов, занятий для малышей и подростков. Автономия татар Москвы представила на празднике свои многочисленные инициативы, среди которых и мультимедийный проект «Учим татарский с Ак Буре». Дети с восторгом встретили мультяшного героя – милого белого волчонка, играя с которым легко познавать мир татарского языка.

В этом году Сабантуй стал еще площадкой для научной работы – специалисты Финансового университета при Правительстве РФ провели социологическое исследование среди молодежи на предмет анализа качества патриотического воспитания.

Мероприятие сопровождали более 200 волонтеров, среди которых была депутат Государственной Думы Мария Бутина.

Постоянный партнер Московского Сабантуя телеканал МИР выглядит ярко всегда, его территория на празднике не стала исключением – мастер-класс по приготовлению блюд национальной кухни от ведущей Гузель Камаевой, обучение искусству сутажа – изготовлению украшений из шнура, возможность примерить национальные татарские костюмы, яркие фотозоны вызывали постоянный интерес гостей праздника.

Благодаря информационным партнерам – телеканалу МИР, радиостанции «Восток ФМ», Мультимедийному Информационному Центру «Известия», московскому филиалу ТРК «Новый Век» и материалам федеральных и региональных СМИ, аудиторию Сабантуя смело можно назвать многомиллионной. Московский Сабантуй вновь доказал свою востребованность и важную роль в объединении разных народов и культур.