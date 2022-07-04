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Врач-ортодонт международного класса опроверг мифы о лечении зубов

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Фото: Global Look Press/Russian Look/Elena Sikorskaya
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Врач-ортодонт международного класса Андрей Опарин 4 июля опроверг мифы о лечении зубов.

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Он развеял частое убеждение в том, что брекеты нужны только детям и подросткам, а выровнять зубы можно лишь в юности. По словам врача, возраст никаким образом не влияет на возможность двигать зубы.

Медик пояснил, что когда ортодонт работает с ребенком, он взаимодействует с костными структурами, назомаксилярным комплексом, с верхней и нижней челюстями, поэтому можно менять лицевую эстетику и соотношение челюстей.

«У взрослого пациента кости уже сформированы, ортодонт может работать только с зубами, но даже в этом случае мы можем получить красивую и функциональную улыбку», — приводит его слова «Газета.ru».

В материале отмечается, что распространенным заблуждением является и то, что брекеты портят зубы, на деле же зубы портит плохая гигиена.

Дело в том, что, как отметил врач, ортодонт устанавливает брекеты на абсолютно чистую, практически стерильную поверхность зуба: он убирает все отложения, зубной налет, производит обработку несколькими составами и после приклеивает специальный композитный материал.

Ортодонт подчеркнул, что тот же миф касается и отбеливания.

«Если мы говорим о профессиональных отбеливаниях, которые лицензированы, то они никаким образом не могут испортить зуб. Отбеливающий гель действует только на органический пигмент, который находится в глубоких слоях зуба», — пояснил Опарин.

Он также уверен, что некоторые врачи «выигрывают» за счет мифа о том, что металлические брекеты работают быстрее, чем любые эстетические.

«Это выгодно тем, кто работает на дешевых китайских брекет-системах. Современные самолигирующие брекеты — не важно, какие — металлические или эстетические — работают одинаково хорошо», — подчеркнул медик.

Кроме того, он пояснил, что необходимо следить за состоянием полости рта, даже когда в нем еще нет коренных зубов. Потому что из-за повреждения кариесом молочного зуба может пострадать зачаток постоянного зуба.

«У детей очень быстро развиваются все процессы, связанные с обострением кариеса молочного зуба. Буквально за несколько дней он может перерасти в пульпит, а после в воспаление тканей вокруг зуба. Это большой риск здоровью и жизни ребенка», — заключил он.

6 июня врач-ортодонт Руслан Кантаев рассказал, что головную боль может вызывать неправильный прикус. Так, если у человека имеется заметная асимметрия прикуса, перенапряжение может затрагивать мышцы шеи, что может усугубить головную боль. Помимо этого, из-за прикуса может развиться и хронический гайморит.

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