Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии
Авто
Цены на подержанные машины в России в июне остались без изменений
Мир
Лавров заявил о продолжающейся «войне против журналистов» на Западе
Мир
Глава МИД Венесуэлы заявил о поддержке спецоперации России по защите Донбасса
Экономика
Google грозит новый штраф за отказ от удаления запрещенного контента
Политика
В Совбезе назвали освобождение ЛНР важным событием в ходе спецоперации в Донбассе
Мир
Минэнерго поставило для РФ цель занимать четверть мирового рынка угля
Мир
Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ
Мир
Защита приговоренного в ДНР к казни Аслина просит исключить ряд статей УК
Общество
В Москве ввели электронную подачу тарифных заявок на теплоснабжение
Мир
В Мелитополе заработал российский ЗАГС
Сюжет:

В Совбезе назвали освобождение ЛНР важным событием в ходе СВО

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе специальной операции по защите Донбасса освобождение территории Луганской Народной Республики (ЛНР) стало важным событием. Об этом 4 июля заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Подконтрольная работа: союзные силы освободили всю территорию ЛНР
На свое военное поражение Киев ответил террористическим ударом по жилым кварталам Белгорода

По его мнению, представители европейских стран могут в дальнейшем призывать Киев к военным действиям «до победного конца», а украинские власти — «продолжать игру в международную поддержку и проявлять «жесткую» решимость» вернуть территории.

«Только напрасно это. Надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit», — написал он в Telegram.

Ранее 4 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о полном освобождении территории ЛНР.

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил мнение, что Вооруженные силы Украины могут попытаться вернуть территории республики после взятия союзными силами Лисичанска, но подчеркнул, что им это сделать не дадут. По его словам, в настоящее время идет работа по предотвращению деятельности диверсионно-террористических групп.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, как живут мирные жители и как они вышли наводить порядок на улицы.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, силы ЛНР отправятся в Донецкую Народную Республику, куда отступили части украинских военных из Лисичанска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022