В Совбезе назвали освобождение ЛНР важным событием в ходе СВО

В ходе специальной операции по защите Донбасса освобождение территории Луганской Народной Республики (ЛНР) стало важным событием. Об этом 4 июля заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его мнению, представители европейских стран могут в дальнейшем призывать Киев к военным действиям «до победного конца», а украинские власти — «продолжать игру в международную поддержку и проявлять «жесткую» решимость» вернуть территории.

«Только напрасно это. Надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit», — написал он в Telegram.

Ранее 4 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о полном освобождении территории ЛНР.

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил мнение, что Вооруженные силы Украины могут попытаться вернуть территории республики после взятия союзными силами Лисичанска, но подчеркнул, что им это сделать не дадут. По его словам, в настоящее время идет работа по предотвращению деятельности диверсионно-террористических групп.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, как живут мирные жители и как они вышли наводить порядок на улицы.

По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, силы ЛНР отправятся в Донецкую Народную Республику, куда отступили части украинских военных из Лисичанска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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