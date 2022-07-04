Приют для бездомных животных начнут строить не раньше 2023 года в Ижевске

Строительство приюта для бездомных животных в Ижевске начнется не раньше 2023 года. Причиной задержки стало отсутствие коммуникаций на участке, а также подорожание строительных материалов.

Жители Удмуртии с помощью голосование выбрали внешний облик приюта еще в ноябре 2021 года. Предполагалось, что комплекс в поселке Смирново построят в 2022 году. Однако до нынешнего момента работа не продвинулась дальше разработки проектно-сметной документации. По словам начальника МКУ «Служба городского строительства» Алексея Зиновьева, на отведенном земельном участке отсутствует возможность подключения к коммунальным и энергетическим сетям. Рассматривается возможность подключения к инженерной инфраструктуре расположенного поблизости логистического центра. Переговоры затрудняются тем, что руководство компании находится в Краснодаре, пишет ИА «Сусанин».

Кроме того, произошло значительное подорожание строительных материалов. Чтобы вписаться в изначальную сумму финансирования, потребовалась оптимизация проекта в плане расположения административно-хозяйственных помещений.

До конца июля будет подготовлена проектно-сметная документация, в августе ее передадут на государственную экспертизу. После завершения экспертизы будет объявлен аукцион на выполнение строительства приюта.

Финансирование в размере 93 млн рублей уже поступило в бюджет Ижевска из республиканского бюджета.