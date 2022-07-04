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Бренд-шеф ресторана поделился рецептом кваса для окрошки

Бренд-шеф ресторана Виктор Белей рассказал, как приготовить квас для окрошки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Для того, чтобы самостоятельно приготовить натуральный квас для окрошки, нужны корки бородинского или пшеничного хлеба, сахар и кипяченая вода. Об этом рассказал бренд-шеф ресторана Uhvat Виктор Белей «Газете.Ru» в понедельник, 4 июля.

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Он подчеркнул, что вместо хлеба дрожжи можно добавить в том случае, когда надо скорее добиться эффекта брожения.

«Если делать качественно, то необходимо добавить сахар, и всё это забродит естественным путем. Но есть проблема: натуральный квас хранится определенный небольшой срок — 4–5 дней. После этого он перебраживает и становится довольно ядреным, поэтому приходится его сливать», — пояснил специалист.

Кулинар обратил внимание на то, что хлеб необходимо заранее высушить, а воду — прокипятить и остудить до 40 °C. Когда она остынет, Белей рекомендует добавить туда хлеб и сахар, далее перемешать, закрыть крышкой и оставить в теплом месте при температуре 30–35°C на 24–35 часов. Получившийся квас надо процедить и оставить в холодильнике, чтобы он остыл до 5–6°C.

Для того, чтобы ускорить время брожения, помимо бородинского, можно добавить 100 г белого хлеба, 150 г вместо 100 г сахара, 100 г изюма и столько же кураги.

«Квас забродит за 18–24 часа. На нем должна появится белая пена, ее нужно снять и квас процедить следующим образом: взять половник и не перемешивая напиток отделить квас от осадка», — поделился ресторанный бренд-шеф.

23 мая диетолог Марина Хоркавая рассказала, что употребление окрошки на квасе стимулирует метаболизм и стабилизирует сердечную деятельность, Но блюдо может быть вредным для худеющих, потому что квас вкупе с картофелем повышает аппетит.

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