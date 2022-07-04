Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии
Авто
Цены на подержанные машины в России в июне остались без изменений
Мир
Лавров заявил о продолжающейся «войне против журналистов» на Западе
Мир
Глава МИД Венесуэлы заявил о поддержке спецоперации России по защите Донбасса
Экономика
Google грозит новый штраф за отказ от удаления запрещенного контента
Политика
В Совбезе назвали освобождение ЛНР важным событием в ходе спецоперации в Донбассе
Мир
Минэнерго поставило для РФ цель занимать четверть мирового рынка угля
Мир
Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ
Мир
Защита приговоренного в ДНР к казни Аслина просит исключить ряд статей УК
Общество
В Москве ввели электронную подачу тарифных заявок на теплоснабжение
Мир
В Мелитополе заработал российский ЗАГС
Сюжет:

Металлурги Донбасса рассказали о возобновлении работы заводов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецкой и Луганской народных республиках возобновляется деятельность металлургических предприятий. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил «Известиям» представитель Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК), в который входит семь заводов в Донбассе.

По его словам, после введения торговой блокады Донбасса в 2017 году заводы практически прекратили функционировать. Работа наладилась после появления нового инвестора и собственника в 2021 году.

Пушки замолчат: как в ДНР и ЛНР возрождают промышленность и театры
Руководители заводов и артисты связывают свое будущее с Россией

«В прошлом году, когда начинали свою деятельность, все заводы не работали. Наши предприятия находятся в небольших населенных пунктах численностью до 120–130 тыс. человек и являются градообразующими, поэтому все население с большим воодушевлением воспринимают то, что производства начинают более стабильно работать, повышать заплаты сотрудникам», — рассказал представитель компании на выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

Он отметил, что на предприятиях ЮГМК произведен ряд ремонтно-восстановительных работ и возобновлено производство почти всех линеек готовой продукции.

«Теперь, в связи с освобождением территорий Луганской и Донецкой народных республик, потенциал предприятий будет увеличиваться», — добавил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что благодаря спецоперации РФ комплекс получит новые направления сбыта и закупок и сможет восстановить связи со старыми партнерами. В настоящее время продукция предприятия широко представлена на внутреннем рынке, происходит постепенный выход на российский рынок.

В Южный горно-металлургический комплекс входит семь предприятий: Макеевский металлургический завод (ДНР), Макеевский коксохимический завод (ДНР), Алчевский металлургический комбинат (ЛНР), Енакиевский металлургический завод (ДНР), Ясиновский коксохимический завод (ДНР), Комсомольское рудоуправление (ДНР) и Стахановский ферросплавный завод (ЛНР).

Днем ранее сообщалось о возобновлении поставок Мелитопольского завода автотракторных запчастей в Россию. В конце мая завод вновь заработал после трехмесячного простоя. Перед этим там изготавливалось оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой объявил президент Владимир Путин. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022