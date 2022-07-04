Металлурги Донбасса рассказали о возобновлении работы заводов

В Донецкой и Луганской народных республиках возобновляется деятельность металлургических предприятий. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил «Известиям» представитель Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК), в который входит семь заводов в Донбассе.

По его словам, после введения торговой блокады Донбасса в 2017 году заводы практически прекратили функционировать. Работа наладилась после появления нового инвестора и собственника в 2021 году.

«В прошлом году, когда начинали свою деятельность, все заводы не работали. Наши предприятия находятся в небольших населенных пунктах численностью до 120–130 тыс. человек и являются градообразующими, поэтому все население с большим воодушевлением воспринимают то, что производства начинают более стабильно работать, повышать заплаты сотрудникам», — рассказал представитель компании на выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

Он отметил, что на предприятиях ЮГМК произведен ряд ремонтно-восстановительных работ и возобновлено производство почти всех линеек готовой продукции.

«Теперь, в связи с освобождением территорий Луганской и Донецкой народных республик, потенциал предприятий будет увеличиваться», — добавил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что благодаря спецоперации РФ комплекс получит новые направления сбыта и закупок и сможет восстановить связи со старыми партнерами. В настоящее время продукция предприятия широко представлена на внутреннем рынке, происходит постепенный выход на российский рынок.

В Южный горно-металлургический комплекс входит семь предприятий: Макеевский металлургический завод (ДНР), Макеевский коксохимический завод (ДНР), Алчевский металлургический комбинат (ЛНР), Енакиевский металлургический завод (ДНР), Ясиновский коксохимический завод (ДНР), Комсомольское рудоуправление (ДНР) и Стахановский ферросплавный завод (ЛНР).

Днем ранее сообщалось о возобновлении поставок Мелитопольского завода автотракторных запчастей в Россию. В конце мая завод вновь заработал после трехмесячного простоя. Перед этим там изготавливалось оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой объявил президент Владимир Путин. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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