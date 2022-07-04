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Редких не сосущих кровь комаров обнаружили в хабаровском заповеднике

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На территории Большехехцирского заповедника специалисты обнаружили особенных мелких некровососущих комаров. Они необычнее знакомых кровососущих насекомых: их крылья с темными пятнами, у них очень длинные усики, в 3–4 раза длиннее размеров тела.

Доктор биологических наук Валерий Мутин уверен, что эти длинноусые комары относятся к роду Macrocera (в переводе с латинского — длинноуска). Они принадлежат к своеобразному семейству комаров — Keroplatidaе, близкому к грибным комарам Mycetophilidae, личинки которых поедают изнутри лесные грибы, пишет Transsibinfo.com.

Кероплатиды не имеют специального русского названия. Некоторые их личинки живут на поверхности плодовых тел различных трутовиков под паутинным покрывалом. Личинки некоторых тропических видов этого семейства способны к люминесценции, то есть к свечению, и живут на паутинках, в том числе в пещерах.

Агентство поясняет, что до вида определить хехцирского комара пока не удалось. Все похожие комары рода Macrocera, которых включили в определитель 1999 года, оказались отличающимися от хехцирского вида. Таким образом, специалист, который их будет изучать, должен понять, являются ли эти комары новыми для науки.

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