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Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ

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Сдача Лисичанска и Северодонецка — это удачная операция украинских военных, пишет 4 июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

«Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации — это успешная военная операция. Ее главными задачами были сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта», — убеждает Арестович подписчиков своего Telegram-канала.

Он также утверждает, что все задачи операции выполнены, а Лисичанск украинские войска еще смогут вернуть под свой контроль.

«Одно из главных достижений этой операции — это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа (Донецкого аэропорта. — Ред.), 32-го блокпоста. А слом стереотипа — это очень дорогого стоит. Это рождение национальной военной школы... В кои-то веки мы снова сделали их красиво», — уверяет советник главы офиса президента Украины.

Накануне об освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР) президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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