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Экс-глава чешской разведки Шандор: НАТО оказалось не готово к долгой поддержке Украины

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Западные страны активно поддерживают Украину на словах, однако реальную помощь способны оказывать все реже. Об этом 29 июня заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор в интервью изданию Parlamentní listy.

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«Когда украинцы требуют десятки и десятки гранатометов, а получают четыре, то вряд ли это говорит о том, что интерес Запада соответствует публичным заявлениям… Становится понятно, что даже альянс как единое целое в принципе не готов к ведению продолжительного конфликта», — рассказал он.

Шандор отметил, что резервы и возможности оборонной промышленности ограничены. По его словам, альянс не предполагал, что в Европе начнется длительный конфликт.

«Мы даже не представляем, как перестроить мирную промышленность на военный лад», — добавил экс-глава чешской разведки.

Генерал подчеркнул, что сейчас на Украину практически нечего отравлять, поскольку почти все оружие, которым войска ВСУ умеют пользоваться, уже направлено. Он также сказал, что в случае возможного конфликта теперь уже у самой Чехии не хватит оружия.

Ранее, 23 июня, премьер-министр Чехии резюмировал, что у страны практически не осталось оружия, которым она могла бы помочь Украине.

До этого, 10 июня, СМИ сообщали, что Чехия отправила на Украину вооружения на общую сумму €140 млн. Киеву были переданы танки Т-72М советского производства, ракетные установки и артиллерийские орудия. В тот момент рассматривался вопрос отправки на Украину средств химической защиты на сумму около €323 тыс.

27 мая в Чехии заявили об отсутствии среди стран НАТО договоренности не поставлять тяжелую технику Украине. Глава минобороны Яна Чернохова отметила, что если бы такое соглашение существовала, то Чехия все равно бы его не соблюдала.

Россия продолжает призывать Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружением Украину. Так, президент РФ Владимир Путин уточнил, что продолжающиеся поставки имеют только одну цель — затянуть как можно дольше конфликт. Кроме того, российский лидер отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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