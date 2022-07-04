Меры безопасности из-за появления акулы усилили на пляжах Приморья

Купальный сезон официально открыли во Владивостоке. Мэрия опубликовала на своем официальном сайте специальные рекомендации в связи с растущей обеспокоенностью местных жителей возможным появлением акул вблизи мест купания.

Так, составлен официальный список пляжей, разрешенных для эксплуатации в период с 1 июля по 15 сентября. В писке семь мест купания, четыре — в акватории Амурского залива, два — в акватории Уссурийского залива, один — у берегов острова Русский.

В случае обнаружения акул городская администрация рекомендует экстренным службам оперативно реагировать на все заявления и незамедлительно оповещать население и владельцев территории о появлении хищников. Правообладатели земельных участков обязаны принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья отдыхающих, а также эвакуации их из воды, пишет ИА PrimaMedia.

Ранее сообщалось о появлении новой акулы в местной акватории. По некоторым данным, речь идет об акуле-мако, которая, в отличие от сельдевой, нападает на человека.