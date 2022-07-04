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Более половины россиян не работают по специальности

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Более половины россиян не работают по специальности, полученной в вузе. Это следует из исследования Российского государственного социального университета (РГСУ), с которым ознакомились «Известия».

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В исследовании приняли участие свыше 1 тыс. респондентов, большая часть из них— недавние выпускники вузов в возрасте до 30 лет (77,2%).

На вопрос «Работаете ли Вы по полученной в вузе специальности?» 57,2% респондентов ответили «нет», остальные 42,8% подтвердили трудоустройство по полученной профессии.

«Это серьезная проблема для высшей школы и экономики страны. Такое положение дел вызвано несколькими факторами: оторванностью вузов от изменяющихся запросов рынка труда и сокращением средних специальных учебных заведений, которые давали базовую профессиональную подготовку. Наконец, немалую роль играет стереотип о том, что высшее образование — это обязательный элемент успешной карьеры», — сказал первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

Всё это приводит к тому, что молодые специалисты либо не могут найти работу по профессии, либо разочаровываются в выбранной специальности, добавил он.

Также он подчеркнул, что в РГСУ взят курс на системное взаимодействие с работодателями, что позволяет построить учебный процесс с учетом современных требований и, тем самым, организовать профильное трудоустройство выпускников. Вместе с дипломами лучшим студентам вручается реальное предложение от работодателя о трудоустройстве.

В конце июня выяснилось, что каждый пятый россиянин считает своего начальника самодуром. К числу самых раздражающих качеств руководителей респонденты отнесли самодурство, нервозность и склонность к микроменеджменту.

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