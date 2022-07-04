Житель Оренбуржья лишился больше 2,5 млн рублей из-за мошенников

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту крупного телефонного мошенничества. Житель Гая лишился больше 2,5 млн рублей.

По словам 54-летнего мужчины, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что кто-то якобы пытается списать средства с банковского счета потерпевшего. Для предотвращения несанкционированной операции собеседник предложил гайчанину перевести накопления на «резервный» счет. Мужчина выполнил инструкции мошенника и осуществил перевод более чем на 1 млн рублей, пишет РИА «Оренбуржье».

После этого злоумышленник убедил мужчину «застраховать» деньги. Для этого следовало перечислить еще свыше 1 млн рублей. Гайчанин продал свой автомобиль и перечислил деньги на посторонний счет.

По факту мошенничества ведется проверка.

1 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества на 4,6 млн рублей в Нижнекамске. Злоумышленники позвонили пенсионерке якобы от имени ее внучки, которая попала в ДТП.