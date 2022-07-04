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Министр спорта призвал «жить по закону» в ответ на ситуацию вокруг Федотова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр спорта России Олег Матыцин находится в тесном контакте с Минобороны страны касательно ситуации задержания вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова для прохождения службы в армии.

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«Вопрос организации быта военнослужащих находится в сфере Министерства обороны РФ. Если будет надо, мы будем сотрудничать. Мы находимся в тесном контакте с Министерством обороны. Живите по закону, и всё у вас будет хорошо», — заявил он журналистам.

Днем ранее адвокат голкипера сборной России Алексей Пономарев сообщил о намерении обратиться в военную прокуратуру по поводу задержания спортсмена.

25-летний вратарь был задержан сотрудниками военкомата 1 июля в Санкт-Петербурге. Известно, что оперативники уголовного розыска ждали появления Федотова в разных районах города по просьбе военной прокуратуры.

На следующий день стало известно, что профессиональный спортсмен может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.

Известно, что в настоящее время Федотов находится в Северодвинске. По словам адвоката хоккеиста, туда его вывезли с территории Военно-морского госпиталя Санкт-Петербурга, куда вратарь попал, после того как ему стало плохо в военкомате.

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