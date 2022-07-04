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В Госдуме назвали варианты ответа на размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции

Депутат ГД Чепа назвал варианты ответа на размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции
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Фото: Global Look Press/Josef Vostarek
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Если военные базы НАТО будут размещены в Финляндии и Швеции, Россия разместит ответные силы в Калининградской области и нарастит количество «Искандеров». Также Россия может задействовать в военном отношении Балтийское море. Об этом первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в понедельник, 4 июля.

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«Кроме этого, мы, естественно, отнесемся в первую очередь к Финляндии как к партнеру НАТО, которое ставит своим главным врагом и противником Россию. Поэтому мы должны пересмотреть все наши договорные отношения с этими странами, что абсолютно точно экономически скажется отрицательно, в первую очередь, на Финляндии», — сказал парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

По мнению Чепы, расширение Североатлантического альянса на восток, против которого Россия неоднократно выступала, необходимо Соединенным Штатам, поскольку одна из основных задач Америки, которую она выполняет, невзирая на интересы европейских стран, — это создание напряженности в РФ и вокруг нее.

«Это необходимо им для того, чтобы увеличивать поставки вооружения в страны НАТО. Мы понимаем, что 2–3% ВВП каждой страны идет на поддержание альянса. Это колоссальные средства, и основные виды оружия поставляются именно из Америки, поэтому здесь прямая выгода США», — поделился депутат.

Создание агрессора в виде России позволяет дальнейшее продвижение всех своих интересов и решение многих вопросов. Это частично дает возможность Соединенным Штатам выходить из того экономического кризиса, в котором они находятся.

Ранее в этот день спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что размещение баз НАТО не защитит Финляндию и Швецию, а лишь поставит под удар жителей городов, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 3 июля, стало известно о том, что в финском городе Лаппеэнранта, находящемся в области Южная Карелия, предложили свой аэропорт в качестве возможной базы НАТО, сообщает телеканал «360». Мэр города Киммо Ярву выразил уверенность в том, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс подарит Южной Карелии надежду, в частности, поможет создать ощущение безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ. По словам представителя кабмина страны Штеффена Хебештрайта, в лице Финляндии и Швеции немецкие власти планируют получить «двух ценных партнеров».

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

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