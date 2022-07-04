Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве произошел второй за день случай провала грунта на дороге
Экономика
Чижов исключил полное замещение Евросоюзом газа из РФ на зиму
Мир
Норвегия может сократить добычу газа из-за забастовки менеджеров
Политика
Миронов заявил о необходимости сменить название Калининграда на Владибалтийск
Мир
Телеканал France 2 показал радостных жителей Лисичанска после освобождения
Экономика
В ГД пообещали принять меры по защите энергетического суверенитета РФ
Политика
В Совфеде поддержали решение назвать территорию возле посольства Британии в честь ЛНР
Мир
ВСУ заявили об установке флага Украины на острове Змеиный
Экономика
Депутат Гаврилов заявил о планах российского капитала вернуться из-за рубежа
Мир
Союзные силы используют на Украине спецружья для борьбы с дронами
Мир
Дуда спрогнозировал присвоение Балтийскому морю статуса внутреннего моря НАТО

Москва стала лидером по заключению офсетных контрактов

0
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва готовится к заключению свыше 10 новых офсетных контрактов, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. В понедельник, 4 июля, он выступил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Мы буквально за последние четыре месяца сформировали больше 10 потенциальных офсетных контрактов. Мы их в ближайшее время будем размещать с обязательством по локализации сложных производств, высокотехнологичных производств на территории города», — сказал Овчинский на сессии «Инвестиции в промышленность: окно возможностей для российского бизнеса».

По словам спикера, «Москва была в свое время флагманом офсетных контрактов». «Мы в 2017 году заключили первый офсетный контракт, и сейчас город не просто закупает качественную продукцию, но закупает продукцию наших производителей, локализованных на территории города», — подчеркнул он.

Всего столица заключила пять офсетных контрактов с общим объемом инвестиций 12,9 млрд рублей, став лидером по их количеству среди российских регионов. Согласно договоренностям, город закупит у производителей продукцию на 72,7 млрд рублей. В рамках этих долгосрочных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд Москвы лекарства, продукты питания для молочных кухонь, медицинские изделия для стомированных больных.

Один из таких договоров заключен с компаний «Гемамед» в 2019 году. После выхода ее завода на полную мощность в 2023 году организация планирует закрыть 92% потребности Москвы в медицинских изделиях, а с 2024 года — 76% потребности всей страны. Предприятие будет выпускать 5,5 млн единиц продукции в год по 44 наименованиям. Объем инвестиций в реализацию проекта составит в общей сложности 1 млрд рублей в течение трех лет. Продукция компании будет поставляться для городских нужд на протяжении восьми лет. С начала года производитель поставил 814 тыс. медизделий для стомированных больных на сумму 311,5 млн рублей. Всего Москва закупит медицинские изделия на 8,6 млрд рублей.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий требования к заключению офсетных контрактов — долгосрочных договоров поставки со встречными инвестиционными обязательствами. Нововведение, в частности, предполагает снижение в 10 раз минимального объема инвестиций, а также возможность подписывать офсеты совместно с двумя или более субъектами РФ. В случае межрегионального контракта минимальный объем инвестиций составит 400 млн рублей, а для закупок, осуществляемых в 2022–2023 годах, порог снижен до 100 млн рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022