Москва стала лидером по заключению офсетных контрактов

Москва готовится к заключению свыше 10 новых офсетных контрактов, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. В понедельник, 4 июля, он выступил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Мы буквально за последние четыре месяца сформировали больше 10 потенциальных офсетных контрактов. Мы их в ближайшее время будем размещать с обязательством по локализации сложных производств, высокотехнологичных производств на территории города», — сказал Овчинский на сессии «Инвестиции в промышленность: окно возможностей для российского бизнеса».

По словам спикера, «Москва была в свое время флагманом офсетных контрактов». «Мы в 2017 году заключили первый офсетный контракт, и сейчас город не просто закупает качественную продукцию, но закупает продукцию наших производителей, локализованных на территории города», — подчеркнул он.

Всего столица заключила пять офсетных контрактов с общим объемом инвестиций 12,9 млрд рублей, став лидером по их количеству среди российских регионов. Согласно договоренностям, город закупит у производителей продукцию на 72,7 млрд рублей. В рамках этих долгосрочных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд Москвы лекарства, продукты питания для молочных кухонь, медицинские изделия для стомированных больных.

Один из таких договоров заключен с компаний «Гемамед» в 2019 году. После выхода ее завода на полную мощность в 2023 году организация планирует закрыть 92% потребности Москвы в медицинских изделиях, а с 2024 года — 76% потребности всей страны. Предприятие будет выпускать 5,5 млн единиц продукции в год по 44 наименованиям. Объем инвестиций в реализацию проекта составит в общей сложности 1 млрд рублей в течение трех лет. Продукция компании будет поставляться для городских нужд на протяжении восьми лет. С начала года производитель поставил 814 тыс. медизделий для стомированных больных на сумму 311,5 млн рублей. Всего Москва закупит медицинские изделия на 8,6 млрд рублей.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий требования к заключению офсетных контрактов — долгосрочных договоров поставки со встречными инвестиционными обязательствами. Нововведение, в частности, предполагает снижение в 10 раз минимального объема инвестиций, а также возможность подписывать офсеты совместно с двумя или более субъектами РФ. В случае межрегионального контракта минимальный объем инвестиций составит 400 млн рублей, а для закупок, осуществляемых в 2022–2023 годах, порог снижен до 100 млн рублей.