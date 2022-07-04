Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии
Авто
Цены на подержанные машины в России в июне остались без изменений
Мир
Лавров заявил о продолжающейся «войне против журналистов» на Западе
Мир
Глава МИД Венесуэлы заявил о поддержке спецоперации России по защите Донбасса
Экономика
Google грозит новый штраф за отказ от удаления запрещенного контента
Политика
В Совбезе назвали освобождение ЛНР важным событием в ходе спецоперации в Донбассе
Мир
Минэнерго поставило для РФ цель занимать четверть мирового рынка угля
Мир
Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ
Мир
Защита приговоренного в ДНР к казни Аслина просит исключить ряд статей УК
Общество
В Москве ввели электронную подачу тарифных заявок на теплоснабжение
Мир
В Мелитополе заработал российский ЗАГС
Сюжет:

В Совбезе назвали освобождение территории ЛНР важным событием в ходе спецоперации

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Освобождение территории Луганской Народной Республики (ЛНР) является важным событием в ходе спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

«Предвижу, что на этом фоне наши европейские «друзья», у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца», — написал он.

По словам Медведева, заявления украинских властей о намерении вернуть освобожденные Россией территории напрасны.

Замглавы Совбеза также напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому и его союзникам о словах философа Цицерона. Медведев написал «abiit, excessit, evasit, erupit», что в переводе с латыни означает «ушел, скрылся, спасся, бежал».

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил ему о полном освобождении территории ЛНР и выходе армии Вооруженных сил РФ на установленные в 2014 году административные границы.

В Минобороны сообщили, что украинское командование потеряло управление над отступающими из ЛНР соединениями, в частности, над 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированными бригадами ВСУ, а также над 118-й бригадой территориальной обороны.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал сдачу украинскими военными Лисичанска и Северодонецка удачной операцией Киева. По его словам, армия ВСУ выполнила свои главные задачи. Среди них — сковывание основных сил противника, его потери, а также выигрыш времени для получения западного оружия.

Между тем помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал о дальнейших планах Народной милиции в Донбассе. Так, ключами к освобождению последних промышленных городов на территории Донбасса являются Северск, Соледар и Артемовск.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022