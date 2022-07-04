В Совбезе назвали освобождение территории ЛНР важным событием в ходе спецоперации

Освобождение территории Луганской Народной Республики (ЛНР) является важным событием в ходе спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Предвижу, что на этом фоне наши европейские «друзья», у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца», — написал он.

По словам Медведева, заявления украинских властей о намерении вернуть освобожденные Россией территории напрасны.

Замглавы Совбеза также напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому и его союзникам о словах философа Цицерона. Медведев написал «abiit, excessit, evasit, erupit», что в переводе с латыни означает «ушел, скрылся, спасся, бежал».

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил ему о полном освобождении территории ЛНР и выходе армии Вооруженных сил РФ на установленные в 2014 году административные границы.

В Минобороны сообщили, что украинское командование потеряло управление над отступающими из ЛНР соединениями, в частности, над 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированными бригадами ВСУ, а также над 118-й бригадой территориальной обороны.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал сдачу украинскими военными Лисичанска и Северодонецка удачной операцией Киева. По его словам, армия ВСУ выполнила свои главные задачи. Среди них — сковывание основных сил противника, его потери, а также выигрыш времени для получения западного оружия.

Между тем помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал о дальнейших планах Народной милиции в Донбассе. Так, ключами к освобождению последних промышленных городов на территории Донбасса являются Северск, Соледар и Артемовск.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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