Мишустин заявил о необходимости формировать в России экосистему для стартапов

В России необходимо формировать экосистему для стартапов. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил 4 июля на пленарном заседании «Иннопрома».

«Надо формировать экосистему для стартапов, в том числе через акселерационные программы поддержки проектных команд и университетских инициатив», — сказал он.

Мишустин считает, что у каждой группы разработчиков должен быть свой индустриальный партнер. Он поможет специалистам «довести» разработку и пробиться с новым продуктом на рынок.

«В таком случае будут результаты. Так мы сможем успешно осваивать технологии завтрашнего дня», — заключил премьер-министр.

28 февраля этого года стало известно, что Минцифры России подготовит третий пакет мер для поддержки IT-отрасли. 2 марта Мишустин заявил, что среди таких мер: грантовая поддержка перспективных отечественных решений, освобождение IT-компаний от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами на три года, повышение зарплаты и льготная ипотека для IT-специалистов и другое.

В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач.