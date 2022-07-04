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Губернатор Алиханов: ответные меры РФ могут уничтожить транспортный комплекс Прибалтики

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Россия может лишить Литву транспортного комплекса в случае применения ответных санкций в отношении сухопутного транзита некоторых товаров по направлении в сторону Прибалтики и из нее. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Ведомостям».

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Калининградский регион направил в правительство и администрацию президента Российской Федерации предложения ответных мер «различного характера» на запрет транзита ряда товаров через Литву, при этом исключение из запретов Европейского союза транзита в российский регион всё еще ожидается. Кроме того, политик заявил, что предварительный обозначенный список мер является «мощным оружием». Также он сказал, что ответ РФ в экономике окажется куда более эффективным, сравнив это с нейтронным оружием. Алиханов подчеркнул, что из-за российской стороны 1/2 литовской экономики может просто исчезнуть.

Он выразил мнение, что Вильнюс не осознает, что у Калининградской области есть заступник в лице целой России.

Транзит для литовской стороны является важнейшим источником дохода, занятости населения, увеличения бюджета, сказал губернатор Калининградской области. По этой причине, считает Алиханов, Литва и ограничила пропуск товаров лишь после разъяснений от Еврокомиссии (ЕК).

После переговоров с МИДом РФ направила 27 июня разъяснения в Литву, что транзит возможен, но страна начала их трактовать по-своему. Кремль ожидает от Еврокомиссии решения по принципам обращения с товарами, оказавшимися под санкции на транзит в Калининград через Литву.

Согласно пятому пакету европейских рестрикций в отношении РФ, запрет вступил в силу 18 июня. Алиханов сделал акцент на том, что его ввели вопреки регламента, поскольку должно даваться пять дней на завершение перевозок, в таком случае данные о закрытии сообщения в полночь появились в 14 часов. Помимо этого, убежден Алиханов, заявления европейских стран о поэтапном введении ограничений —натуральное вранье. Но, что касается ограничений, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что блокады Калининграда нет.

4 июля в Кремле отметили, что всё еще ожидают урегулирования сложившейся ситуации, но при этом обсуждаются и разные сценарии в том случае, если события будут развиваться плохо.

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