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Минпромторг добавил в список товаров для параллельного импорта Lego, BMW и Siemens

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал 4 июля о планах министерства включить в список для параллельного импорта Lego, BMW и и Siemens.

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Он сообщил, что Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и уже направил его на регистрацию в Министерство юстиции РФ. По его словам, перечень товаров был расширен товарами ряда брендов, поставки которых прекратились в России, среди которых как раз BMW, Siemens и Lego.

«(В списке перечня товаров. — Ред.) удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня. А, наоборот, включены компании Siemens, BMW — те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок», — поделился министр с журналистами в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром-2022».

В число исключенных из перечня также попали компании Wilo (насосное оборудование для систем водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования), Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы) и Merries (средства детской гигиены).

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год.

23 июня стало известно, что первым крупным ритейлером, который подтвердил, что начал продавать электронику, ввезенную в Россию через параллельный импорт, стал «Связной». Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo.

В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В него попали товары и материалы иностранных брендов, в том числе Apple, Samsung, Land Rover, Bentley. Также был разрешен ввоз без согласия правообладателя и других категорий товаров — например, электроники, игровых приставок, умных часов, фотоаппаратов. Список пересматривается раз в квартал.

До этого, 30 марта, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары заграничного производства без согласия правообладателей.

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