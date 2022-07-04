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В Госдуме предупредили о возможной реформе института банкротства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В РФ могут реформировать процедуру банкротства. Об этом 4 июля в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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Как он уточнил, решение о введении моратория на банкротство принимали для сохранения финансовой стабильности предприятий, граждан и предпринимателей.

«Когда мы разрешаем не возвращать долги, то это не значит, что резко вырастет финансовое благополучие. Это накопление долга, пеней и штрафов, отсутствие дисциплины в расчетах с поставщиками, банками», — сказал парламентарий.

По словам политика, после завершения моратория будут предложены другие решения по банкротству. Законодатели вернутся к работе над законодательством о банкротстве, где главным станет приоритет финансового оздоровления.

В будущем могут пригодиться меры, принимаемые в условиях санкций: возможность конверсировать долг в акции, привлечение более широкого круга к финансовому оздоровлению предприятий, полагает политик.

«Мы предложили механизм инвестиций Фонда национального благосостояния Центрального банка в целевые облигации банков с государственным участием, потому что мы считаем, что оборонно-промышленные предприятия обладают уникальным механизмом обеспечения прозрачности, целевого использования и возвратности этих средств», — заключил Гаврилов.

1 июля стало известно, что россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства. Как рассказал «Известиям» первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, это общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска этой практики — с сентября 2020-го по май текущего.

По оценкам экспертов, потенциально под внесудебный механизм банкротства подпадают 3 млн человек.

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