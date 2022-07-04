В ФРГ рассказали о переговорах с Канадой по турбинам для «Северного потока»

Германия продолжает переговоры с Канадой и Еврокомиссией по возвращению турбин для газопровода «Северный поток – 1». Об этом 4 июля сообщила представитель минэкономики ФРГ Беате Барон.

«Переговоры продолжаются. Мы обратились по этой проблеме к Канаде, также ведем переговоры с Еврокомиссией», — сказала она на брифинге.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

22 июня агентство Bloomberg сообщило, что Канада и Германия обсуждают пути преодоления последствий ситуации с задержкой оборудования для «Северного потока». По словам министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона, для Оттавы важно, чтобы последствием введенных против России санкций не стал значительный ущерб Германии.

4 июля глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца в случае прекращения российских поставок. На данный момент газохранилища Германии заполнены чуть более чем на 60%, добавил он.

В этот же день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что если ФРГ сможет договориться с Канадой, и турбины будут возвращены, то уже в 20-х числах июля «Северный поток – 1» заработает на полную мощность.