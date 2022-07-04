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ПСБ примет участие в эксперименте по новому упрощенному налоговому режиму

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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ПСБ стал участником эксперимента по новому налоговому режиму для бизнеса. Банк был уполномочен Федеральной налоговой службой и подключился к Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН), сообщила пресс-служба кредитной организации.

В рамках эксперимента, который продлится с 1 июля 2022 года до конца 2027 года, ПСБ будет выполнять разметку операций для клиентов-предпринимателей. Операции в автоматическом режиме будут разделяться на доходы, расходы или неналоговую базу. Соответствующие данные будут передаваться в Федеральную налоговую службу (ФНС). Таким образом станет не нужна подача деклараций и отчетности, а клиенту останется только раз в месяц подтверждать корректность разметки операций, на основе которых ФНС будет автоматически рассчитывать сумму налога для ее последующей оплаты с расчетного счета налогоплательщика.

«ПСБ всегда поддерживает инициативы, которые открывают новые возможности для наших клиентов при решении их деловых задач, поэтому банк запустил специальную платформу для работы в Автоматизированной упрощенной системе налогообложения, что позволит предпринимателям с расчетным счетом в ПСБ перевести расчет и оплату налогов в онлайн-режим. Клиенты будут отслеживать все операции в личном кабинете на сайте ПСБ, где можно также подать уведомление в ФНС о переходе на новый режим, рассчитать НДФЛ и оплатить налоги. В перспективе ПСБ планирует расширять функционал системы, постепенно включая в него сервис налоговых консультантов, бухгалтерские, кадровые и другие административные направления работы бизнеса», — сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент — руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ.

Принять участие в эксперименте могут организации и индивидуальные предприниматели со штатом сотрудников до пяти человек, годовым доходом в пределах 60 млн рублей, остаточной стоимостью основных средств не выше 150 млн рублей, которые не применяют другие специальные налоговые режимы и чей бизнес зарегистрирован в Москве, Московской и Калужской области или в Республике Татарстан.

С 1 июля перейти на Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) могут новые индивидуальные предприниматели и компании, зарегистрированные с июня текущего года, а с 1 января 2023 года такая возможность станет доступна всем остальным.

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