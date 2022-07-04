Похититель девочки в Приморье оказался знакомым ее родителей

Стали известные новые подробности пропажи и обнаружения пятилетней девочки в Приморском крае. Vostokmedia со ссылкой на мать девочки сообщает, что к пропаже может быть причастен 49-летний мужчина, который находился у них в гостях. Он имеет несколько судимостей.

Девочка ушла из дома в селе Новосысоевка около 16 часов 2 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Спустя несколько часов поисков ребенок сам вышел на поисковую группу из леса, сообщает ИА PrimaMedia.

Предположительно, мужчина увел девочку в лес и оставил в глуши, дав указание ждать. После того, как он удалился в неизвестном направлении, девочка заснула. Проснувшись, она не увидела никого рядом и еще несколько часов бродила одна по лесу, пока не вышла к поисковикам.

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. В региональном управлении СК рассказали, что пока девочка бродила в лесу, ее покусали насекомые, она истощена, но в целом с ее здоровьем всё в порядке.

Ребенок из неблагополучной семьи. Мать девочки стоит на профилактическом учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На попечении женщины пятеро детей.