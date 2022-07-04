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В ЛНР заявили о продолжении освободительной операции в ДНР

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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) продолжит освобождать Донбасс. Об этом 4 июля заявил подполковник Андрей Марочко.

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

«Мы будем продолжать вместе с донецкими и российскими братьями освободительную операцию в Донбассе», — цитируют Марочко РИА Новости.

Силы ЛНР отправятся в Донецкую народную республику (ДНР), куда отступили части Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Лисичанска.

«Крупный населенный пункт, который находится ближе всего к нам, куда еще и отошли из Лисичанска украинские военнослужащие — это Северск, естественно, мы там работаем», — добавил Марочко.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. В ходе операции за две недели ВСУ понесли потери в 5469 человек, из которых 2218 — безвозвратные.

Как отметил министр, во время активных наступательных действий взято под контроль 670 кв. км территорий. Также он рассказал о проведении российскими военными разминирования территории освобожденного Лисичанска и оказании медицинской помощи мирным жителям.

Ранее в этот день официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил о значительных потерях противника на всех направлениях. По его информации, за прошедшие сутки Воздушно-космические силы России поразили пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники.

До этого, 27 июня, замглавы министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что ВСУ за время спецоперации России по защите Донбасса потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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