Около 40 человек госпитализировали с отравлением после выпускного под Тамбовом

Почти 40 человек оказались в больнице с признаками пищевого отравления после празднования выпускного вечера в одном из кафе в городе Рассказово Тамбовской области. Об этом сообщили 4 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

«Цифры всё время меняются, кто-то поступает, кто-то выписывается. Предварительное число госпитализированных — 39. Состояние стабильное, тяжелых нет», — передает сообщение ТАСС.

По предварительным данным, 29 июня выпускники средней общеобразовательной школы № 4 праздновали вместе с их родителями выпускной в одном из городских кафе. На следующий день праздновавшие начали обращаться за медицинской помощью в рассказовскую Центральную районную больницу.

По информации прокуратуры Тамбовской области, во вторник, 5 июля, в Рассказовском районном суде состоится по этому делу заседание, в ходе которого планируется рассмотреть протокол Роспотребнадзора о временном запрете деятельности кафе, где праздновали окончание школы.

1 июля в прокуратуре Тамбовской области сообщили, что ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту массового отравления жителей Рассказово.

21 июня сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после массового отравления детей в Якутии. 13 детей из пяти населенных пунктов приехали на национальный праздник Ысыах Олонхо в село Верхневилюйск, где перекусили фастфудом. После этого они почувствовали себя плохо.