Завершился прием заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ-2022

На соискание Международной Премии #МЫВМЕСТЕ участники со всех регионов страны подали более 31 тыс. проектов. Большинство инициатив были заявлены участниками из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ростовской области и Санкт-Петербурга.

16 марта 2022 года стартовал прием заявок на участие в новом сезоне Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Она направлена на поддержку социальных инициатив, которые помогают людям и улучшают качество жизни. Заявить проект можно было в одну из 9 номинаций, которые охватывают все сферы жизнедеятельности. В этом году грантовый фонд Премии составляет 90 млн рублей. Награду победителям вручает Президент России.

«В этом году мы получили на 20% больше заявок, чем в прошлом году. Такой результат подтверждает общественный запрос на участие в благотворительных и волонтерских проектах - социологи подтверждают рост числа волонтеров в стране, а бизнес, несмотря на кризис, только расширил свои социальные программы. В числе заявителей есть и крупные компании, и известные СМИ, и профильные НКО. Больше двух тысяч проектов победят в региональном этапе, получат награды от губернаторов и общественное признание и поддержку. Впереди полуфинал и финал, он состоится в декабре на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ. Там мы будем чествовать лидеров социальных изменений - тех, кто развивает Россию, в партнерстве помогает решать проблемы и делает жизнь людей лучше», – сказал Председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

Участники Премии – НКО и бизнес, а также волонтеры, социальные авторы, журналисты и блогеры старше 14 лет. В ней приняли участие более 23 тыс. волонтеров, 6 тыс. НКО и 1,9 тыс. представителей социально ориентированного бизнеса.

Самый старший участник нового сезона Премии — 83-летний Юрий Миргород. Он заявил свой проект «Международные научные консультации по естественным наукам» в номинацию «Медиапроект». Участник помогал молодым ученым в социальный сети ResearchGate — отвечал на часто задаваемые вопросы, публиковал статьи и присоединялся к научным дискуссиям. Юрий Миргород получил более 3,8 тысячи благодарностей со всего мира в ResearchGate.

Самый молодой участник — 14-летний Николай Ковалев. Он представил проект «Защитим реку Яузу» в номинации «Большая перемена». Цель проекта — привлечь внимание общественности к загрязнению реки, а также сформировать бережное отношение к природе.

В номинацию «Большая Перемена» было подано более 7,5 тысяч проектов. В ней могли принять участие граждане в возрасте от 14 до 17 лет. Главное условие – иметь социальный проект. Победители могут получить грант до 1 000 000 рублей.

Вторая по популярности номинация — «Страна возможностей». Она предназначена для проектов, направленных на раскрытие талантов и воспитание личности, развитие образования, добровольческого движения, науки, патриотизма, культурных ценностей и традиций, сохранение исторической памяти и пр. Свои проекты в номинацию подали 6,8 тыс.человек.

Специально для волонтеров и НКО, чьи проекты помогают многодетным семьям, одиноким пенсионерам, людям с ОВЗ и пострадавшим в ЧС в Премии есть номинация «Помощь людям». В нее заявились более 6 тыс. участников. Так, Петербургская организация по содействию культуре, искусству и благотворительности «Манна» заявила в эту номинацию проект «Анна Помогает». Уже 2 года команда проекта способствует социализации выпускников детдомов и их трудоустройству. Они проходят специальные курсы по приобретению профессиональных навыков и идут работать фотографами, бариста, вязальщиками и керамистами. Выпускники участвуют в стажировках в кофейнях «ЭР.10» и «СПЭШЛ», а также в программе «Социальный патронат». В рамках этой программы они получают продукты, помощь в оформлении документов, психологическую и юридическую поддержку, а также учатся финансовой грамотности.

В номинации «Территория для жизни» приняли участие более 3,5 тыс. проектов. Ее цель — поддержать проекты, которые развивают городскую среду и социальную инфраструктуру регионов или направлены на сохранение природы и защиту животных. Один из ярких примеров — эко-просветительский проект для школьников «О, да, вторсырье!» от Межрегиональной общественной организации «Мусора.Больше.Нет». Его участники проводят викторины для детей, уроки эко-привычек и организуют интерактивные выставки.

С небольшим отставанием идет следующая номинация – «Здоровье нации» (3,3 тыс. инициатив) – она предназначена для проектов по здравоохранению, донорству, продвижению спорта и здорового образа жизни.

Одна из самых интересных номинаций Премии – «Медиапроект». В ней могли участвовать авторы с социально значимыми проектами в медиасреде. На эту номинацию принимались разные типы медиаконтента: цикл статей или программ, авторский блог, колонка в СМИ, телепередача. В номинацию заявили свои проекты 2 тыс. человек. Так, в этом году организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» представила на Премию документальный фильм «Жить! Войне и смерти вопреки». Фильм повествует о работе сотрудников фонда на Донбассе — это живая, неподдельная история людей, которые бросили все и поехали помогать другим. Фильм призван привлечь внимание общественности к важности гуманитарной помощи Донбассу.

Специально для проектов от бизнеса Премия содержит сразу несколько номинаций: «Социальный предприниматель», «Ответственный бизнес» и «Лидер социальных изменений». В них подали заявки более 2 тыс. организаций. Первая из этих номинаций — «Социальный предприниматель» предназначена для социально значимых проектов, реализуемых участниками малого и среднего бизнеса со статусом социального предприятия. Победители номинации могут получить грант до 3,5 млн рублей на развитие своей инициативы.

Участники номинации «Ответственный бизнес» реализуют социально значимые отраслевые проекты. Среди крупных компаний, которые стали участниками Международной Премии #МЫВМЕСТЕ – «ЕвроХим». Ее дочернее предприятие по добыче и переработке калийной руды в Котельникове «ЕвроХим-ВолгаКалий» заявило в номинацию «Лидер социальных изменений» программу «Социальная ответственность – дело молодое». Номинация предназначена для системных долгосрочных программ организаций. В рамках программы компания создала из молодых специалистов свое волонтерское движение и сейчас инвестирует в инфраструктуру, здравоохранение, образование и культуру Волгоградской области. Например, проводит мероприятия по сохранению флоры и фауны вблизи предприятий, использует вторсырье и систему бессточного водопользования, строит дома, общежития и гостиницы.

Одна из инициатив, заявленных из Москвы, – благотворительный проект Coddy Donate, который обучает детей с ОВЗ, ребят из многодетных семей и сирот программированию, дизайну и другим актуальным цифровым профессиям. Его представила Международная школа программирования и дизайна для детей Coddy в номинацию «Социальный предприниматель», введенную специально для представителей малого и среднего бизнеса.

Также, для участников Премии, чьи проекты и инициативы помогут в восстановлении Донбасса и улучшению благополучия местных жителей, есть специальная номинация — «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом». Заявки в спецноминацию принимаются до 1 октября.

9 июня открылся прием заявок на присуждение Международного трека Премии #МЫВМЕСТЕ «We are together». Трек направлен на поощрение граждан и организаций из разных стран мира за вклад в решение важных гуманитарных проблем. Заявки принимаются на официальном сайте https://wearetogetherprize.com/ до 15 августа 2022 года.