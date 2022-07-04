Иммунолог оценил прекращение MSD поставок вакцин от кори и краснухи

В краткосрочной перспективе прекращение импорта вакцин от кори и краснухи компанией MSD будет незаметно, заявил «Известиям» иммунолог Николай Крючков.

«У нас четыре препарата зарегистрировано: один отечественный, второй — индийский и два от MSD. Наш препарат от «Микроген» занимает львиную долю в госзакупках, а может даже и больше. На национальный календарь прививок это никак не повлияет. Но у людей будет меньше выбор», — отметил эксперт.

Как предположил Крючков, в результате решения MSD может снизиться конкурентная среда, а также это может повлиять на цены.

«Катастрофы никакой нет, но проблема заключается в том, что многие компании, которые разрабатывают лекарства, просто не пустят новинки на российский рынок в ближайшие 2-3 года», — добавил иммунолог.

4 июля стало известно о прекращении американской международной биофармацевтической компанией MSD поставок в Россию вакцин для профилактики ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Организация уберет те препараты, аналогичные с которыми выпускают и другие производители, но при этом оставит те, которые в настоящий момент не имеют схожих.

При этом, как заявили в Минздраве РФ, прекращение импорта препаратов MSD никак не скажется на доступности вакцинации в России. По данным ведомства, необходимые объемы вакцины закупаются централизованно у отечественного производителя, потребность обеспечена в полном объеме.