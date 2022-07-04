В Совбезе назвали освобождение ЛНР важным событием в ходе спецоперации в Донбассе

Освобождение территории Луганской Народной Республики (ЛНР) является важным событием в ходе спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Об этом 4 июля заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Освобождение территории ЛНР — важное событие в ходе специальной военной операции», — написал он в Telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза также напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому и его союзникам о словах философа Цицерона. Медведев написал «abiit, excessit, evasit, erupit», что переводится с латыни как «ушел, скрылся, спасся, бежал».

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил ему о полном освобождении территории ЛНР и выходе армии Вооруженных сил РФ на установленные в 2014 году административные границы.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что украинское командование потеряло управление над отступающими из ЛНР соединениями, в том числе над 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированными бригадами ВСУ, а также над 118-й бригадой территориальной обороны.

Вместе с тем советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал сдачу украинскими военными Лисичанска и Северодонецка удачной операцией Киева. По его словам, армия ВСУ выполнила свои главные задачи. Среди них: сковывание основных сил противника и нанесение ему потерь, а также выигрыш времени для получения западного оружия.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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