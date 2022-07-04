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Глава МИД Венесуэлы заявил о поддержке спецоперации России по защите Донбасса

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Венесуэла поддерживает российскую специальную военную операцию по защите Донбасса. Об этом 4 июля заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

По его словам, стороны обсудили ряд вопросов проведения спецоперации.

«Со своей стороны, со стороны нашего правительства, президента, мы выразили свою поддержку», — подчеркнул глава венесуэльской дипломатии.

Он добавил, что Каракас видит готовность Москвы к проведению переговоров с Украиной.

«РФ готова к диалогу, готова к переговорам. Мы видим это, поддерживаем это и надеемся, что будут достигнуты договоренности, которые будут учитывать интересы и РФ, и Украины», — заключил дипломат.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. Он также сообщил о проведении военными Вооруженных сил России разминирования территории освобожденного Лисичанска и оказании медицинской помощи мирным жителям.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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