Глава МИД Венесуэлы заявил о поддержке спецоперации России по защите Донбасса

Венесуэла поддерживает российскую специальную военную операцию по защите Донбасса. Об этом 4 июля заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, стороны обсудили ряд вопросов проведения спецоперации.

«Со своей стороны, со стороны нашего правительства, президента, мы выразили свою поддержку», — подчеркнул глава венесуэльской дипломатии.

Он добавил, что Каракас видит готовность Москвы к проведению переговоров с Украиной.

«РФ готова к диалогу, готова к переговорам. Мы видим это, поддерживаем это и надеемся, что будут достигнуты договоренности, которые будут учитывать интересы и РФ, и Украины», — заключил дипломат.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. Он также сообщил о проведении военными Вооруженных сил России разминирования территории освобожденного Лисичанска и оказании медицинской помощи мирным жителям.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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