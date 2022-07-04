Нарушенное во время урагана электроснабжение восстановили в Якутии

Энергетики ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение части потребителей Усть-Алданского района республики, которое было прервано во время урагана.

Шквалистый ветер повредил в общей сложности семь опор, пишет ИА SakhaNews со ссылкой на пресс-службу Центральных электрических сетей организации. В частности, специалисты вернули свет в дома жителей сел Маягас и Чаран.

В результате стихийного бедствия пострадали в общей сложности 18 человек, в том числе три ребенка. Эти данные сообщил глава республики Айсен Николаев.

Все пострадавшие являлись участниками мероприятий на стадионе в селе Борогонцы Усть-Алданского района. Во время ураганного ветра там обрушились конструкции экрана и декорации для спортивных игр.

Чурапчинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Якутии проводит процессуальную проверку по факту случившегося. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося, пишет ИА YakutiaMedia.

28 июня в результате сильного порыва ветра в Пензе упал строительный кран. Конструкция рухнула на будку и насмерть придавила 73-летнего охранника стройплощадки.