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Минэкономики ФРГ напомнило об отсутствии сертификации у СП-2

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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner
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Газопровод «Северный поток — 2» не сертифицирован. Об этом на брифинге сообщила представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон.

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В связи с этим, по ее словам, трубопровод не запустят в качестве замены «Северному потоку», на котором проводятся технические работы.

«Северный поток — 2» не сертифицирован и не допущен до эксплуатации», — сказала она.

«Северный поток — 2» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его укладка в море началась в 2018 году, строительство закончилось в 2021 году. Точка выхода трубопровода находится на территории Германии в районе Грайфсвальда. Его протяженность составляет более 1200 км.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило 16 ноября прошлого года о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода.

Позже, 26 января, Nord Stream 2 AG зарегистрировал в Германии дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH. Так компания выполнила требование регулятора Германии о необходимости создания дочерней структуры для германской части трубопровода для дальнейшей сертификации.

19 мая российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод в ближайшее время вряд ли будет запущен по политическим причинам.

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер 16 июня отметил, что «Северный поток — 2» с технической точки зрения полностью готов для транспортировки газа в Европу, однако «находится под давлением».

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