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Опубликованы кадры пожара на заводе в Донецке из-за обстрела ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков показал 4 июля кадры пожара на заводе «ДонПластАвтомат» в Донецке, произошедшего в результате обстрела со стороны украинских боевиков.

«Дымится завод по производству пленки на окраине Донецка, Киевский район. Обстрел начался в 7.50 утра. Посмотрите, какое пламя. Все заволокло дымом. Его видно практически со всех окраин Донецка», — рассказал журналист.

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

Он отметил, что на месте уже находятся пожарные, однако выполнить свою работу не могут уже несколько часов из-за возобновляющихся обстрелов.

«Начался обстрел и на заводе загорелась часть продукции. (Снаряды. — Ред.) в цех попали. Только приехали пожарные — опять обстрел начался», — рассказал местный житель.

Старший охраны завода Андрей Быстров, добавил, что за полтора часа украинские боевики выпустили в сторону заводу около 40 снарядов. Из-за изготавливающихся на предприятии изделий — пленки, полиэтилена — пожар вспыхнул достаточно сильный. Всех сотрудников успели эвакуировать, пострадавших нет.

«У нас многочисленные обстрелы были. Но такого массового обстрела с прямыми попаданиями не было. Большая часть оборудования второго цеха уничтожена», — посетовал Быстров.

Днем ранее пять мирных жителей погибли в результате обстрелов ДНР со стороны украинских боевиков. Еще 13 человек пострадали, в их числе дети — две девочки 2011 и 2007 годов рождения.

1 июля омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что за весь период украинской агрессии в республике погибло 7972 человека, в том числе 111 детей. Кроме того, отмечается, что в период с 24 июня по 30 июня в ДНР погиб 61 человек, ранены 249 человек.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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