Подземные толчки зафиксировали в акватории Тихого океана

В акватории Тихого океана утром 4 июля зафиксировали неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло в точке с координатами 55,28° северной широты, 164,61° восточной долготы, на глубине 70 км.

Эпицентр находился в 88 км восточнее села Никольское Алеутского муниципального округа, в 59 км от береговой линии, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Магнитуда землетрясения составила 3,8, но в населенных пунктах толчки не ощущались — звонков в единую диспетчерскую службу населенных пунктов на Камчатке от местных жителей не поступало.

2 июля у южного берега Сахалина случилось землетрясение магнитудой 6,6. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 331 км. Эпицентр землетрясения находился в 1191 км от Северо-Курильска. О возможных разрушениях не сообщалось.