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Лавров анонсировал ответ на высылку Болгарией российских дипломатов

Лавров: Россия ответит Болгарии взаимностью после высылки дипломатов РФ
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Россия ответит Болгарии взаимностью в ситуации с высылкой российских дипломатов. Об этом 4 июля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», — ответил он на вопрос о возможном закрытии российского посольства в Болгарии.

Как отметил высокопоставленный дипломат, руководство Болгарии было удивлено объявленным премьер-министром страны решением о высылке десятков российских дипломатов. Оно не опиралось на законные процедуры, установленные в Болгарии.

«Что касается фактического положения дел на земле, так сказать, то люди, которых Болгария незаконно выслала, объявив персонами нон грата, большая их часть обеспечивала жизнедеятельность нашей дипломатической миссии. Сейчас после вот этой выходки, совершенно незаконной, по нашей оценке, нормально работать посольство не в состоянии», — добавил министр.

По мнению Лаврова, решение Болгарии вызвано давлением Вашингтона.

3 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Болгария свела к нулю возможность функционирования российского диппредставительства в Софии.

30 июня посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством. На следующий день Митрофанова пообещала поднять вопрос о закрытии посольства России в Софии.

В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поделился мнением, что в ответ на недружественные действия Софии и высылку 70 дипломатов следовало бы закрыть посольство Болгарии в российской столице. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматривать МИД РФ.

28 июня премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие. В МИД РФ заявили о соответствующем ответе на подобные действия.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.

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