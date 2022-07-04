Психолог назвала способы избавления от стресса

Иглотерапия и медитации помогают избавиться от стресса и снять напряжение. Об этом психоаналитический психолог, групповой аналитик Надежда Кутузова рассказала в понедельник, 4 июля.

По словам специалиста, если человек хочет чувствовать себя более расслабленным и отдохнувшим, этого можно достичь двумя путями. Первый из них — работа с телом.

«Есть огромное количество методик. Дыхательные упражнения, разного рода пранаямы, в этом очень сильна именно йога», — объяснила она в беседе с Lenta.Ru.

Она отметила, что дыхательные практики приведут тело в состояние баланса, а также положительно повлияют на психику. Кроме этого, она посоветовала для работы с телом иглотерапию и рефлексотерапию.

«Мысли становятся упорядоченными, менее тревожными, уходят какие-то фантазии беспокоящие или страх за будущее», — отметила она.

Вторым путем расслабления является работа с собственным сознанием при помощи медитаций и аффирмаций. Психолог добавила, что если человек будет подходить к решению проблемы стресса комплексно, используя сразу два пути, он может стать более спокойным, устойчивым и полным сил.