Фонтан XVIII века отреставрировали в Челябинской области

В Кыштыме (Челябинская область) возобновил работу фонтан, который был построен еще в XVIII веке. Об этом сообщает Kursdela.biz со ссылкой на госкомитет охраны объектов культурного наследия.

При реставрации для изготовления чаши фонтана вновь был использован чугун. 230 лет назад конструкцию освещали масляные светильники, теперь выполнена электрическая подсветка фонтана. Кроме того, объект выкрасили в синий цвет.

Рабочие выполнили модернизацию механизма подачи воды. На фонтане установлено насосное оборудование. В оригинальную конструкцию вода поступала за счет перепада высот с плотиной.

В торжественном открытии фонтана приняли участие артисты театра.

В Пскове рабочие в июне приступили к ремонту фонтана в Ботаническом саду. Конструкция была построена в конце 1950-х годов. Предполагается, что фонтану вернут его первоначальный вид.