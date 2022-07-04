Экопарк с утками-мандаринками и фазанами создадут в Приамурье

В селе Ивановка Амурской области планируют создать экопарк. Центром притяжения туристов и местных жителей станет озеро, расположенное в центре села рядом с районной больницей. Там обустроят смотровую площадку, зоны отдыха, установят точки питания, кафе, фонари, беседки и скамейки.

По словам губернатора Василия Орлова, которые приводит ИА PriamurMedia, визитной карточкой села уже давно стало озеро лотосов. Недавно там поселили лебедей. Но, как выяснилось, такое соседство несовместимо, поэтому птиц переместили на другой водоем, озеро Бам. Его благоустройством и займутся в ближайшее время.

На новом водоеме для лебедей имеется вся кормовая база, там плавают утки-мандаринки, гнездятся фазаны. В перспективе на этом участке проведут водоотведение по прилегающим улицам, чтобы решить проблему затопления территорий.

Ранее сообщалось, что в этом году в Приморье начнется проектирование кластера, внутри которого вторсырье будет превращаться в новые изделия. Под строительство выбран участок в Надеждинском районе региона, недалеко от поселка Городечное. Кластер будет полностью зеленым, проект получит все необходимые разрешения и пройдет экологическую экспертизу.