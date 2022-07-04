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Лавров заявил о продолжающейся «войне против журналистов» на Западе

Лавров: Россия заинтересована в окончании «войны против журналистов», но Запад уже не может остановиться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Россия заинтересована в том, чтобы «война против журналистов» закончилась, но Запад уже не может остановиться. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Запад на международное право, мягко говоря, перестал обращать внимание и выдумал свои правила. Его правила говорят о том, что Европейский союз сам будет решать, что является свободой информации», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Карлосом Фариа.

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По его словам, «травля» российских журналистов сегодня приобрела такие масштабы, что «дальше терпеть нельзя». При этом Москва продолжит зеркально отвечать на препятствование деятельности российских журналистов.

«Мы не начинали эту войну против журналистов, мы заинтересованы в том, чтобы ее закончить, но я не вижу, что Запад готов прекратить свои бесчинства, потому что он зашел слишком далеко, ему остановиться теперь невозможно без потери лица», — добавил глава российского МИДа.

Диломат напомнил, что это война ведется уже давно.

В частности, в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. В качестве главных угроз в документе указывались Sputnik и RT. Ряд стран, таких как Франция и США, обвинили их во вмешательстве в выборы, однако не привели никаких доказательств.

Давление на российские СМИ усилилось на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В результате ресурсы агентства Sputnik и телеканала RT были заблокированы. Цензуре подвергнуты их страницы в Google и на платформах Meta (организация признана экстремисткой и запрещена в РФ), Кроме того, цензуре подверглись каналы этих СМИ в YouTube. При этом сотрудничающие со Sputnik и RT журналисты получили ярлыки «СМИ, аффилированных с российским правительством».

Ранее, 2 июня, Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Он в том числе включает запрет на вещание для трех телеканалов: «Россия РТР»/«РТР Планета» (версии «России 1» для зарубежной аудитории), «Россия 24» и «ТВ Центр — Международный».

Представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что во Франции вещание каналов прекратилось еще до вступления ограничений в силу, что стало нарушением установленной в самом ЕС процедуры. В том же месяце стало известно, что вещание российских телеканалов, попавших под новые санкции, отключила на своей территории Черногория. Как рассказал посол РФ в республике Владислав Масленников, это было сделано без формального решения о присоединении к последнему пакету санкций со стороны черногорского правительства.

Также в июне глава нацсовета по СМИ Латвии Иварс Аболиньш заявил о прекращении вещания 80 зарегистрированных в стране российских телеканалов. Одновременно с этим он объявил о выдаче разрешения на вещание телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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