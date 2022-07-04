Рабочий погиб при падении с большой высоты на стройке в Омске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Омске. Мужчина упал с высоты 18-го этажа.

Инцидент произошел днем 1 июля на улице 70 лет Октября. По данным следствия, 43-летний рабочий субподрядной организации упал с высоты на месте строительства жилого дома. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает ИА «Омскрегион».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требование охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Следователи установят все обстоятельства трагедии и дадут правовую оценку действиям лиц, отвечающих за соблюдение требований законодательства об охране труда на строительном объекте.

В Калининграде в рабочего, находившегося на 13-м этаже строящегося дома, ударила молния. От полученных травм мужчина скончался на месте.