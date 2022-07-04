Украденные велосипеды нашли в яме на кладбище в Оренбурге

Полиция в Оренбурге обнаружила украденные велосипеды, которые были спрятаны в яме на кладбище. По факту краж возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, 34-летний житель города с другом злоупотребляли алкоголем и решили украсть несколько велосипедов, чтобы сдать их в скупку. На полученные средства мужчины планировали купать алкоголь. Злоумышленники забрали велосипеды из подъезда жилого дома на улице Центральной, отнесли их на кладбище и спрятали, закидав ветками. Об этом сообщает 56orb.ru.

Когда подозреваемые вернулись к подъезду. Их встретили полицейские. По факту кражи велосипедов возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что кражи велосипедов летом участились. Жителей Оренбурга просят не оставлять транспорт без присмотра.

В мае серийного угонщика велосипедов задержали в Волгоградской области. Мужчину подозревают в причастности к краже 16 транспортных средств.