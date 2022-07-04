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Два человека погибли при пожаре в бытовке в Омской области

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Двое братьев погибли в результате пожара в бытовке в Омской области. По предварительной версии, причиной горения стала неисправная проводка.

Пожар произошел днем 2 июня в селе Ребровка. Соседи заметили, что от строения идет дым, и вызвали пожарных. Во время тушения в помещении были найдены тела братьев 46 и 56 лет, пишет ИА «Город55». Мужчин временно пустил пожить владелец бытовки.

В следственном комитете отмечают, что незадолго до пожара погибшие употребляли алкоголь. Помимо версии о неисправной электропроводке, рассматривается версия о неосторожности при курении.

Следователи проводят проверку по факту происшествия.

В конце июня 82-летняя женщина погибла в результате пожара в Ульяновске. Возможной причиной возгорания стало неаккуратное обращение с газовой плитой.

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