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Врач раскрыла схему вакцинации от клещевого энцефалита

Врач Гергесова рассказала, как проводится вакцинация от клещевого энцефалита
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова рассказала «Известиям» о том, по какой схеме проводится вакцинация от клещевого энцефалита и кому она положена.

По ее словам, прививки обязательны для граждан, которые работают в природных очагах размножения клещевого энцефалита.

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«Но при наличии показаний сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства или в платной клинике. Вакцинация от клещевого энцефалита для детей проводится в образовательных учреждениях. Для выработки стабильного иммунитета вакцина вводится дважды. Первую прививку обычно делают осенью. Это позволяет подготовиться к традиционной весенне-летней эпидемии», — указала специалист.

При этом повторная вакцинация проводится в начале зимы, то есть примерно через месяц. Если срок прививки пропущен, разрешено сдвинуть его на три месяца. Такая схема обеспечивает выработку стойкой защиты от опасного заболевания, пояснила Гергесова.

Она уточнила, что ревакцинация проводится не ранее чем через 9–12 месяцев, однако точный срок назначается профильным специалистом. Впрочем, в ряде случаев препарат вводится раньше. Вторая прививка от клещевого энцефалита детям, планирующим поездку в оздоровительный лагерь за город, например, может быть сделана уже через две недели после первой.

«Существуют и другие схемы вакцинации: например, троекратная схема подразумевает постановку первой прививки, введение второй дозы препарата через две недели и третьей — через три месяца после второй», — добавила врач.

16 июня Гергесова рассказала о том, как распознать заражение клещевым энцефалитом. По словам эксперта, обычно заболевание начинается внезапно — с лихорадки и интоксикации. Также больных беспокоят сильная головная боль, слабость, тошнота, иногда рвота, покраснение кожных покровов. При этом лишь у 2% есть выраженные симптомы.

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